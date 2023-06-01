Регион

Уведомления отключены

1 июня, 11:59

В Минске обвинили Украину в подготовке боевиков для захвата власти в Белоруссии

Вольфович: На Украине готовят боевиков для силового захвата власти в Белоруссии

На Украине в настоящее время готовят боевиков для дестабилизации обстановки и силового захвата власти в Белоруссии. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

"Сегодня на территории Украины целенаправленно ведётся подготовка боевиков для дестабилизации политической обстановки в Беларуси и [подготовка к] силовому захвату власти", — подчеркнул он.

"Пусть приходят": Лукашенко ответил на угрозы Польши насчёт госпереворота

"Пусть приходят": Лукашенко ответил на угрозы Польши насчёт госпереворота

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что страны Запада готовятся к силовому сценарию захвата власти в республике. Он отметил, что сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки", считает Лукашенко.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Белоруссия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров