В Минске обвинили Украину в подготовке боевиков для захвата власти в Белоруссии

На Украине в настоящее время готовят боевиков для дестабилизации обстановки и силового захвата власти в Белоруссии. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

"Сегодня на территории Украины целенаправленно ведётся подготовка боевиков для дестабилизации политической обстановки в Беларуси и [подготовка к] силовому захвату власти", — подчеркнул он.