В Минске обвинили Украину в подготовке боевиков для захвата власти в Белоруссии
Вольфович: На Украине готовят боевиков для силового захвата власти в Белоруссии
На Украине в настоящее время готовят боевиков для дестабилизации обстановки и силового захвата власти в Белоруссии. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
"Сегодня на территории Украины целенаправленно ведётся подготовка боевиков для дестабилизации политической обстановки в Беларуси и [подготовка к] силовому захвату власти", — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что страны Запада готовятся к силовому сценарию захвата власти в республике. Он отметил, что сейчас в Польше, Литве и на Украине проходит обучение членов незаконных вооружённых формирований. Именно в этих странах и пытаются создать "спящие экстремистские ячейки", считает Лукашенко.
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