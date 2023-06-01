В Подмосковье подожгли автостоянку с автобусами и легковушками

Неизвестные устроили масштабный пожар на автостоянке "Айтакс" в подмосковном Ногинске в ночь на 1 июня. Правоохранители ищут поджигателей, сообщает телеграм-канал SHOT .

Примерно в три часа ночи неизвестные проникли на автостоянку, облили неустановленной жидкостью и подожгли 17 автобусов "Хёндай", 15 микроавтобусов, а также автомобили "Рено Галант" и "Мицубиси Ланцер". Жители Ногинска увидели пожар и сразу же вызвали спасателей, огонь был ликвидирован к шести утра. Теперь же владелец автостоянки подсчитывает убытки.