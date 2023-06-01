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1 июня, 12:57

В Подмосковье подожгли автостоянку с автобусами и легковушками

В подмосковном Ногинске ищут поджигателей автостоянки с десятками автомобилей

Неизвестные устроили масштабный пожар на автостоянке "Айтакс" в подмосковном Ногинске в ночь на 1 июня. Правоохранители ищут поджигателей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар в подмосковном Ногинске. Видео © Telegram / SHOT

Примерно в три часа ночи неизвестные проникли на автостоянку, облили неустановленной жидкостью и подожгли 17 автобусов "Хёндай", 15 микроавтобусов, а также автомобили "Рено Галант" и "Мицубиси Ланцер". Жители Ногинска увидели пожар и сразу же вызвали спасателей, огонь был ликвидирован к шести утра. Теперь же владелец автостоянки подсчитывает убытки.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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