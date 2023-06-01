В НАТО отказались считать себя участниками конфликта на Украине
Столтенберг: НАТО не считает себя частью конфликта на Украине
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает себя участником конфликта на Украине, несмотря на растущие в объёмах поставки вооружения Киеву.
"Сначала мы поставляли лёгкое противотанковое оружие, потом артиллерию, средства ПВО, танки, крылатые ракеты. Мы это делаем, поскольку считаем, что украинцы могут их использовать, чтобы занять больше земли", — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции.
Ранее генсек НАТО заявил о том, что Североатлантический альянс не готов предложить Киеву ускоренный путь для вступления, но планирует вместо этого повысить статус комиссии НАТО – Украина.
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