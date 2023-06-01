Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала, опасно ли хранить фото умерших близких

Многие после смерти близких хранят их фото. Некоторые ставят портреты на видное место, что говорит о сильной привязанности к тому, кто ушёл из жизни. Другие предпочитают держать снимки умерших в альбомах и задумываются, можно ли их располагать рядом с фото живых.

Как считает ведьма, финалистка 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Татьяна Ларина, в этом вопросе имеет значение отношение человека. Если он переживает насчёт этого, то будут проблемы.

"Не надо искать мистику там, где её нет. Это просто глупые легенды", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".