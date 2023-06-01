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1 июня, 14:39

Финалистка "Битвы экстрасенсов" рассказала, опасно ли хранить фото умерших близких

Экстрасенс Ларина: Хранение фото умерших близких в альбоме приводит к проблемам

Многие после смерти близких хранят их фото. Некоторые ставят портреты на видное место, что говорит о сильной привязанности к тому, кто ушёл из жизни. Другие предпочитают держать снимки умерших в альбомах и задумываются, можно ли их располагать рядом с фото живых.

Как считает ведьма, финалистка 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Татьяна Ларина, в этом вопросе имеет значение отношение человека. Если он переживает насчёт этого, то будут проблемы.

"Не надо искать мистику там, где её нет. Это просто глупые легенды", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее Лайф писал о способности украшений приводить к бедности. Подробнее об этом рассказала практикующий литотерапевт, психолог Екатерина Воропаева.

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Shutterstock

Никита Осипов
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