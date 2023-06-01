История прожившего 23 года без паспорта россиянина заинтересовала полицию

В Екатеринбурге полицейские изучат обстоятельства, по которым мужчина, которому сейчас 39 лет, прожил 23 года без паспорта. Суд обязал МВД выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

Проверку по данному факту назначил начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, пишет ЕАН. В ведомстве сделают выводы о работе должностных лиц, которые работали с документами заявителя. На данный момент известно, что большую часть из этих 23 лет мужчина провёл в колонии.

"16 лет и 6 месяцев он находился в местах лишения свободы за разбойное нападение и убийство с особой жестокостью женщины-продавца киоска в Дегтярске. Погибшей было нанесено свыше 30 ножевых ранений, после чего ларёк вместе с ней сожгли, чтобы не оставлять свидетеля", — цитирует агентство руководителя пресс-службы регионального ведомства Валерия Горелых.

По словам представителя МВД, во время заключения мужчина зарекомендовал себя негативно. Его много раз отправляли в карцер и штрафной изолятор.