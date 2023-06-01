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1 июня, 13:34

Протоиерей Ткаченко: Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей

Фонд помощи детям "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч своих подопечных. Об этом заявил руководитель организации протоиерей Александр Ткаченко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 1 июня в Кремле.

"Фонд очень многое сделал за эти два с половиной года. Уже более 7100 детей получили помощь, ещё для более 16 тысяч детей фонд закупает лекарства и препараты по программе высокозатратных нозологий", — сказал он.

По словам Ткаченко, фонд также покупает медизделия, технические средства реабилитации, оплачивает инновационные методы хирургии. Протоиерей подчеркнул, что для многих ребятишек вернулось детство, многие смогли пойти в школу, что не получилось бы без лекарств, которые приобретает фонд.

Путин провёл встречу с главой фонда "Круг добра"

Путин провёл встречу с главой фонда "Круг добра"

Ранее Лайф писал, что более тысячи детей со СМА получают медпомощь по программе фонда "Круг добра".

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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