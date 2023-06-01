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1 июня, 12:15

Путин провёл встречу с главой фонда "Круг добра"

<p>Путин и глава фонда "Круг добра" Александр Ткаченко. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/71268" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Путин и глава фонда "Круг добра" Александр Ткаченко. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провёл встречу в Кремле с главой фонда помощи детям "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. В ходе беседы лидер страны отметил заслуги организации.

Путин провёл встречу с главой фонда "Круг добра". Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Отец Александр, у нас с 2021 года уже работает фонд "Круг добра", который много сделал для того, чтобы помочь детям, людям, помочь в целом семьям. Вы очень много делаете, все, кто вместе с вами работает. И [Санкт-Петербургский детский] хоспис у вас уже давно функционирует, ещё раньше", — подчеркнул глава государства.

Ткаченко в ответ напомнил, что Путин посещал хоспис на Рождество 2019 года, и этот визит стал серьёзным стимулом для развития паллиативной помощи как отдельного направления в медицине. Отец Александр показал открытки от детей, которые помнят, как президент приезжал к ним, они приглашают главу страны снова. Ткаченко назвал визит Путина трогательным. В тот раз мальчик по имени Артур протянул ладонь президенту и сказал "дай пять".

"И Артуру, и всем вашим воспитанникам с моей стороны тоже большой привет", — сказал Путин.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Путина. Одна из главных задач организации — помощь детям с тяжёлыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями. Так, в мае сообщалось, что более тысячи детей со СМА получают медпомощь по программе фонда.

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Ранее лидер РФ Владимир Путин поздравил участников мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей. Глава государства отметил, что в России вопросам воспитания детей уделяется приоритетное внимание. Президент также выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых".

Светлана Оперук
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