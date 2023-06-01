Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей провёл встречу в Кремле с главой фонда помощи детям "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. В ходе беседы лидер страны отметил заслуги организации.

Путин провёл встречу с главой фонда "Круг добра". Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Отец Александр, у нас с 2021 года уже работает фонд "Круг добра", который много сделал для того, чтобы помочь детям, людям, помочь в целом семьям. Вы очень много делаете, все, кто вместе с вами работает. И [Санкт-Петербургский детский] хоспис у вас уже давно функционирует, ещё раньше", — подчеркнул глава государства.

Ткаченко в ответ напомнил, что Путин посещал хоспис на Рождество 2019 года, и этот визит стал серьёзным стимулом для развития паллиативной помощи как отдельного направления в медицине. Отец Александр показал открытки от детей, которые помнят, как президент приезжал к ним, они приглашают главу страны снова. Ткаченко назвал визит Путина трогательным. В тот раз мальчик по имени Артур протянул ладонь президенту и сказал "дай пять".

"И Артуру, и всем вашим воспитанникам с моей стороны тоже большой привет", — сказал Путин.