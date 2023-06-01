В Донецке украинский снаряд упал на детскую площадку

Украинский снаряд попал на территорию детской площадки перед зданием администрации Киевского района Донецка. В результате инцидента пострадала женщина. Об инциденте рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации. Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин также добавил, что повреждено остекление в административном здании.