В Донецке украинский снаряд упал на детскую площадку
Кулемзин: Снаряд ВСУ упал на детскую площадку в Донецке, осколок задел женщину
Украинский снаряд попал на территорию детской площадки перед зданием администрации Киевского района Донецка. В результате инцидента пострадала женщина. Об инциденте рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
"Вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации. Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", — написал он в телеграм-канале.
Кулемзин также добавил, что повреждено остекление в административном здании.
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Атаке подвергся Петровский район города.
t.me / kulemzin_donetsk