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1 июня, 13:50

В Донецке украинский снаряд упал на детскую площадку

Кулемзин: Снаряд ВСУ упал на детскую площадку в Донецке, осколок задел женщину

Украинский снаряд попал на территорию детской площадки перед зданием администрации Киевского района Донецка. В результате инцидента пострадала женщина. Об инциденте рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"Вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации. Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Кулемзин также добавил, что повреждено остекление в административном здании.

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в квартиру многоэтажки

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в квартиру многоэтажки

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Атаке подвергся Петровский район города.

Обложка ©

t.me / kulemzin_donetsk

Иван Косицын
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