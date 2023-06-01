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1 июня, 13:54

Глава УМВД по Липецкой области ушёл в отставку после критики от министра

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке

<p>Олег Латунов. Обложка ©<a href="https://48.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/36983608" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> УМВД России по Липецкой области</a></p>

Олег Латунов. Обложка © УМВД России по Липецкой области

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал в отставку. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

"В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", — сказала она.

Волк пояснила, что 30 мая на заседании коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев указал на системные просчёты в работе руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации профподготовки личного состава.

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Светлана Оперук
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