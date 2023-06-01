Глава УМВД по Липецкой области ушёл в отставку после критики от министра
Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке
Олег Латунов. Обложка © УМВД России по Липецкой области
Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал в отставку. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
"В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", — сказала она.
Волк пояснила, что 30 мая на заседании коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев указал на системные просчёты в работе руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации профподготовки личного состава.
Ранее сенатор от Красноярского края Валерий Семёнов написал заявление о сложении полномочий. Такое решение было принято в связи с переходом на другое место работы.