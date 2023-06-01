Глава УМВД по Липецкой области ушёл в отставку после критики от министра

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал в отставку. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

"В среду, 31 мая, начальник управления Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности", — сказала она.

Волк пояснила, что 30 мая на заседании коллегии МВД РФ глава ведомства Владимир Колокольцев указал на системные просчёты в работе руководящего состава УМВД по Липецкой области, в том числе в организации профподготовки личного состава.