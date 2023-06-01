Участники СВО поздравили детей и поблагодарили их за поддержку

В Международный день защиты детей "Волонтёры Победы" передали поздравления подрастающему поколению от участников военной спецоперации, сообщает пресс-служба движения.

Участники СВО обратились к детям. Видео © Telegram / "Волонтёры Победы"

На опубликованном ролике бойцы поблагодарили ребят за поддержку, а также отметили важность посылок, писем и рисунков, которые они получают. Защитники поздравили детей с праздником и отметили, что они сегодня борются за мир, в котором предстоит жить подрастающему поколению.

"Ваши письма, слова, рисунки — это чуть ли не единственное проявление света в тумане военной тьмы. Когда за спиной дети, впереди может ждать только победа", — сказал один из участников СВО, обращаясь к ребятам.