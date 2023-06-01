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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 14:15
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Участники СВО поздравили детей и поблагодарили их за поддержку

"Волонтёры Победы" передали поздравления детям от участников СВО

В Международный день защиты детей "Волонтёры Победы" передали поздравления подрастающему поколению от участников военной спецоперации, сообщает пресс-служба движения.

Участники СВО обратились к детям. Видео © Telegram / "Волонтёры Победы"

На опубликованном ролике бойцы поблагодарили ребят за поддержку, а также отметили важность посылок, писем и рисунков, которые они получают. Защитники поздравили детей с праздником и отметили, что они сегодня борются за мир, в котором предстоит жить подрастающему поколению.

"Ваши письма, слова, рисунки — это чуть ли не единственное проявление света в тумане военной тьмы. Когда за спиной дети, впереди может ждать только победа", сказал один из участников СВО, обращаясь к ребятам.

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Ранее Лайф сообщал, что российский лидер Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых". В частности, глава государства подчеркнул, что по инициативе участников движения сегодня старт получают проекты, которые в своё время объединили их родителей, старшее поколение.

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Кадр из видео Telegram / "Волонтёры Победы"

Наталья Исакова
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