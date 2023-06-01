Исследование: Каждый пятый ребёнок несколько раз подвергался кибербуллингу

Компания VK запустила 31 мая ежегодную социальную кампанию "День защиты детей в Интернете", посвящённую юным блогерам. Экспертами стали психологи программы "Травли NET". В преддверии праздника Дня защиты детей "VK добро" и "Дети Mail.ru" провели опрос, и его результаты показали, что каждый пятый юный пользователь соцсетей несколько раз сталкивался с кибербуллингом, а больше 50% рассказали об этом родителям. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Так, у 55% детей есть аккаунты в соцсетях, а в 70% случаев родители подписаны на них. Чаще всего ребята публикуют личные фото и видео (31%) или же посвящают страничку творчеству (19%). 45% интересуются мнением родителей о своём контенте, и 37% взрослых проявляют в этом плане инициативу. 57% опрошенных представителей старшего поколения положительно относятся к контенту младшего поколения, 33% — нейтрально, а 9% — негативно. Четверть родителей даже участвуют в создании контента, 18% помогают финансово, 55% мам и пап психологически поддерживают детей.

Как оказалось, 22% юных блогеров сталкивались несколько раз с кибербуллингом, 11% — единожды. Причём 56% детей рассказали мамам и папам об этом. Четверть родителей интересуются, какую реакцию получает ребёнок от окружающих, а 19% сами мониторят комментарии. И 38% мам и пап поддержали ребёнка в ситуации травли.

"Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьёзнее относиться к проблеме, а родители — внимательнее прислушиваться к детям", — подчеркнула директор соцпроектов VK и автор "Дня борьбы с кибербуллингом" Александра Бабкина.