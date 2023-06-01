Нужно соблюдать меру: Врач рассказала, как правильно пить свежевыжатый яблочный сок

Яблоко является противоречивым фруктом для желудочно-кишечного тракта. С одной стороны, в нём есть полезная клетчатка, с другой — много кислот, которые могут вызвать раздражение. Свежевыжатый яблочный сок тоже имеет свои нюансы. Пить его лучше после еды, чтобы не навредить организму. Об этом заявила гастроэнтеролог Ольга Казьмина.

"Свежевыжатый сок, особенно с мякотью, — это вкусно и полезно, но здесь важно соблюдать некую меру: употреблять этот напиток после еды, не забывать о том, что в нём высокое содержание фруктозы, сахара. Большое количество фруктовых кислот может вызвать раздражение слизистой желудка. Пить сок нужно после еды, ни в коем случае не устраивать разгрузочные дни только на яблочном соке или только на яблоках", — рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Несмотря на фруктовые кислоты, яблоко можно есть даже при воспалении слизистой, однако, чтобы снизить раздражение, его лучше запечь. Благодаря витаминам группы В, А, и Е эти фрукты хорошо укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют снижению плохого уровня холестерина. Кроме того, яблоки богаты антиоксидантами, которые сохраняют молодость и оказывают защитное действие против онкологических процессов.