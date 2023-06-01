Врач предупредила, что детей можно "наградить" своими проблемами с питанием

Расстройство пищевого поведения может передаваться по наследству. Последние исследования показывают, что у детей, родители которых имели РПП, риск появления таких же неприятностей выше. Об этом заявила психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

"В психологическом плане РПП могут быть связаны с низкой самооценкой, стрессом, тревожностью, депрессией, перфекционизмом. Влияют и социокультурные факторы, такие как общественное восприятие красоты и идеала фигуры, которые могут также играть роль в возникновении расстройств пищевого поведения", — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам врача, семейные отношения также могут стать причиной РПП у детей. Диана Генварская напомнила, что расстройства пищевого поведения могут привести к смерти. Есть такие радикальные их формы, как анорексия и булимия.