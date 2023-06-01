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1 июня, 15:43

Психолог рассказала, с какого возраста мать не должна помогать сыну мыться

Эксперт Климова: Мать не должна помогать сыну с интимной гигиеной после пяти лет

Мать не должна помогать сыну с интимной гигиеной после возраста пяти лет, так как в это время дети уже могут справляться сами. Об этом заявила специалист по половому воспитанию, автор книги "Всё, что ты хотела узнать о переходном возрасте" Любовь Климова. Она отметила, что, начиная с двух-трёх лет, мальчик захочет многие вещи делать сам и его надо в этом поощрять.

"К пяти годам у большинства детей формируется чувство стыдливости, и родителям необходимо уважать его. Тем самым вы будете на практике подтверждать важность "правила купальника". Родители должны объяснить ребёнку, что интимные части тела, которые находятся под нижним бельём, принадлежат только ему и он не должен никому позволять смотреть, трогать и фотографировать их. Поэтому после пяти лет у матери нет никакой необходимости участвовать в интимной гигиене сына", — пояснила она в беседе с "Газетой.ru".

Исключение — те, кто в силу физических особенностей не могут обслуживать себя сами. Специалист добавила: если мать без необходимости продолжает помогать мальчику с интимной гигиеной, это нарушение его личных границ. Тем самым взрослый препятствует естественному процессу сепарации от родителей, подчеркнула Климова.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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