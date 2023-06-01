Отнял у Мишустина и швырнул об пол: Чернышенко устроил краш-тест российскому планшету за 40 тысяч рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко устроил краш-тест российскому планшету Kvadra_T, представленному сегодня на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетила сегодня стенды нескольких российских компаний, в том числе и группы компаний Yadro, разработавшей этот гаджет.

Вице-премьер Чернышенко устроил проверку прочности отечественному планшету Kvadra_T. Видео © Telegram / Zvezdanews

Мишустин, подержав отечественную разработку, заявил, что планшет тяжеловат, но "лиха беда начало". В этот момент Чернышенко неожиданно выхватил планшет у премьера и швырнул на пол — так он продемонстрировал его прочность, ведь в обычной жизни люди часто могут уронить технику, сообщает телеканал "Звезда".

Руководство компании на такую проверку не обиделось и даже пригласило главу правительства посетить их предприятие в особой экономической зоне "Дубна", где в октябре планируется открытие завода полного цикла по производству оборудования для вычисления и обработки данных. Кстати, со следующего года российский планшет Kvadra_T будет выпускаться на отечественном процессоре, а для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной ОС "Аврора". Цена устройства — 39 990 рублей.