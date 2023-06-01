Раскрыты масштабы ущерба экономике России от ковида
Экономический ущерб России от ковида в 2022 году составил 1,6 трлн рублей
Экономический ущерб России от распространения коронавирусной инфекции в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.
"Экономические потери государства от CoViD-19 в 2022 году могли быть существенно выше. Снижение экономического ущерба было обеспечено за счёт использования тест-систем на основе метода ПЦР", — указали в ведомстве.
Экономическим ущербом называют непрямые потери экономики, прямые медрасходы, а также потери рабочего времени при смерти тех пациентов, которые находятся в трудоспособном возрасте.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в мире сохраняется угроза появления нового штамма коронавируса. Он может привести к резкому росту заболеваемости и смертности. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Unsplash