Раскрыты масштабы ущерба экономике России от ковида

Экономический ущерб России от распространения коронавирусной инфекции в 2022 году составил около 1,6 трлн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

"Экономические потери государства от CoViD-19 в 2022 году могли быть существенно выше. Снижение экономического ущерба было обеспечено за счёт использования тест-систем на основе метода ПЦР", — указали в ведомстве.

Экономическим ущербом называют непрямые потери экономики, прямые медрасходы, а также потери рабочего времени при смерти тех пациентов, которые находятся в трудоспособном возрасте.