Россиянин заработал миллионы на китайских смартфонах, но теперь у него проблемы

35-летнему россиянину грозит уголовное дело за то, что он закупал в Китае смартфоны и продавал их на родине через маркетплейсы. По данным телеграм-канала SHOT, преступную схему раскрыли сотрудники Центральной почтовой таможни.

Мужчина за два года завёз в Россию 1203 китайских смартфона и указывал, что все они нужны ему для личного пользования. В итоге он заработал свыше 12,5 миллиона. Из-за неоплаченных таможенных сборов на россиянина теперь могут подать в суд.