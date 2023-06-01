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1 июня, 16:27

Россиянин заработал миллионы на китайских смартфонах, но теперь у него проблемы

Россиянину грозит уголовное дело за перепродажу китайских смартфонов

35-летнему россиянину грозит уголовное дело за то, что он закупал в Китае смартфоны и продавал их на родине через маркетплейсы. По данным телеграм-канала SHOT, преступную схему раскрыли сотрудники Центральной почтовой таможни.

Мужчина за два года завёз в Россию 1203 китайских смартфона и указывал, что все они нужны ему для личного пользования. В итоге он заработал свыше 12,5 миллиона. Из-за неоплаченных таможенных сборов на россиянина теперь могут подать в суд.

Россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне

Россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне

Ранее Лайф писал, что китаец был пойман на попытке вывезти из Приморья свыше 120 кг икры, а это почти тысяча банок. Мужчину задержали уссурийские таможенники на границе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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