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1 июня, 18:17

Черчесов дал оценку судейству в матче между "Севильей" и "Ромой"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов оценил судейство в финале Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он ответил на вопрос о возмущении тренера итальянского клуба Жозе Моуринью — тот раскритиковал судей, а после финального свистка разнёс главного арбитра.

Черчесов отметил, что Моуринью рассчитывал на пенальти в том эпизоде, когда мяч попал в руку игрока "Севильи", ведь 11-метровый, по его словам, мог изменить многое.

"В чемпионате Венгрии судья, скорее всего, назначил бы пенальти в такой ситуации. Предполагаю, что это могло случиться и в чемпионате России. Вот и Моуринью был уверен, что это фол, но судья рассудил иначе. Плюс у португальца явно были вопросы к арбитру по части раздачи жёлтых карточек, но тут надо копаться в каждом отдельном эпизоде", — сказал Черчесов.

Он выразил сожаление о том, что современных вратарей ограничили в действиях при пробитии 11-метровых. Черчесов подчеркнул: телеповторы показали, что английский судья имел право на то, чтобы наказать голкипера "Ромы" повторным ударом с точки.

Черчесов назвал Моуринью уникумом после выхода "Ромы" в финал Лиги Европы

Черчесов назвал Моуринью уникумом после выхода "Ромы" в финал Лиги Европы

Ранее Лайф писал, что "Севилья" в седьмой раз в истории стала победителем Лиги Европы. Серия пенальти закончилась со счётом 4:1 в пользу испанского клуба.

Обложка ©

ТАСС / AP / Denes Erdos

Никита Осипов
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