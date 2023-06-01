Черчесов дал оценку судейству в матче между "Севильей" и "Ромой"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов оценил судейство в финале Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой". В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он ответил на вопрос о возмущении тренера итальянского клуба Жозе Моуринью — тот раскритиковал судей, а после финального свистка разнёс главного арбитра.

Черчесов отметил, что Моуринью рассчитывал на пенальти в том эпизоде, когда мяч попал в руку игрока "Севильи", ведь 11-метровый, по его словам, мог изменить многое.

"В чемпионате Венгрии судья, скорее всего, назначил бы пенальти в такой ситуации. Предполагаю, что это могло случиться и в чемпионате России. Вот и Моуринью был уверен, что это фол, но судья рассудил иначе. Плюс у португальца явно были вопросы к арбитру по части раздачи жёлтых карточек, но тут надо копаться в каждом отдельном эпизоде", — сказал Черчесов.

Он выразил сожаление о том, что современных вратарей ограничили в действиях при пробитии 11-метровых. Черчесов подчеркнул: телеповторы показали, что английский судья имел право на то, чтобы наказать голкипера "Ромы" повторным ударом с точки.