"Ухоженность чувствуется": Матвиенко назвала город, который считает одним из красивейших в России
Матвиенко назвала Самару одним из красивейших городов России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Самару одним из красивейших населённых пунктов России. По её словам, за последние десять лет город заметно изменился в лучшую сторону, стал ухоженным и благоустроенным.
"Я считаю, это Самара — один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", — сказала Матвиенко в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.
Она считает, что за этими разительными переменами стоит колоссальный труд губернатора, его команды и местных жителей.
А ранее были названы города, в которых живут самые счастливые россияне. Среди "счастливчиков", в частности, оказались жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Тюмени.