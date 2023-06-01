"Ухоженность чувствуется": Матвиенко назвала город, который считает одним из красивейших в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Самару одним из красивейших населённых пунктов России. По её словам, за последние десять лет город заметно изменился в лучшую сторону, стал ухоженным и благоустроенным.

"Я считаю, это Самара — один из красивейших городов. Замечательная набережная. И, знаете, ухоженность чувствуется, чего раньше не было", — сказала Матвиенко в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым.

Она считает, что за этими разительными переменами стоит колоссальный труд губернатора, его команды и местных жителей.