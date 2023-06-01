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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 21:27

Кузнецова: В России как-то особенно ценят детство

Россия — это страна, где как-то особенно ценят детство, именно здесь такое трепетное отношение к подрастающему поколению. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать" заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова заявила, что в России как-то особенно ценят детство. Видео © LIFE

"Россия детей своих бережёт, любит. В России как-то особенно ценят детство. Вот особое отношение, такое трепетное. Может быть, это с войной связано с Великой Отечественной, когда много было погибших детей, и у нас осталось это. Потому что мне это передалось с бабушкой, которая так тряслась над моими родителями, потом над нами. И мы маленькими были, думали: бабушка — это просто верх какой-то любви, заботы", — отметила она.

Кузнецова добавила, что иногда её дети намекают на излишнюю заботу и говорят о том, что она хочет накормить их как бабушка. Кроме того, парламентарий обратила внимание на то, как детский вопрос может освещаться в мировом сообществе.

"Но дети ещё не только для нас, ещё и для мирового сообщества пока ещё единственный или один из немногих таких якорей, за который можно зацепиться и сказать: вот уж если детей обижают, тогда просто совсем вообще беда, нечего с ними разговаривать", — подчеркнула Кузнецова.

Заместитель председателя Госдумы заключила, что Запад не сможет предъявить какие-либо обвинения по этому поводу в рамках информационной пропаганды. Полную версию выпуска смотрите по ссылке.

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Также Кузнецова заявила, что дети Мариуполя понимают, кто их защищает и от кого.

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Никита Осипов
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