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1 июня, 18:22

"Мы смирились": В ЦСКА оценили вероятность участия россиян в азиатских соревнованиях

Гендиректор ЦСКА Бабаев: Возврат российских клубов в еврокубки невозможен

Возврат российских клубов в еврокубки в ближайшие годы невозможен, а вот вероятность участия в азиатских соревнованиях вполне велика. Такое мнение высказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

"Активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас — Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Лучше ошибиться, но попробовать. Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причём это не год, не два, скорее всего", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Бабаев считает, что вероятность участия российских клубов и сборной страны в азиатских соревнованиях, достаточно велика. По его словам, с этим "мы уже смирились".

РФС предрекли возвращение к вопросу о переходе в Азию

РФС предрекли возвращение к вопросу о переходе в Азию

Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Ранее Лайф писал, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Наталья Исакова
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