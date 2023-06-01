"Мы смирились": В ЦСКА оценили вероятность участия россиян в азиатских соревнованиях
Гендиректор ЦСКА Бабаев: Возврат российских клубов в еврокубки невозможен
Возврат российских клубов в еврокубки в ближайшие годы невозможен, а вот вероятность участия в азиатских соревнованиях вполне велика. Такое мнение высказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
"Активно пытаемся взаимодействовать с теми странами, которые являются дружественными для нас — Азия и Африка. Это длинный путь и неочевидный. Но мы пришли к выводу, что необходимо двигаться. Лучше ошибиться, но попробовать. Возврат в еврокубки в ближайшее время невозможен. Причём это не год, не два, скорее всего", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Бабаев считает, что вероятность участия российских клубов и сборной страны в азиатских соревнованиях, достаточно велика. По его словам, с этим "мы уже смирились".
Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за СВО. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, но потом вопрос был снят с повестки дня. Ранее Лайф писал, что сборная России отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.
ТАСС / Олег Бухарев