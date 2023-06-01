Киевский режим нарочно бьёт по автобусам с надписью "Дети", когда российская сторона вывозит несовершеннолетних с обстреливаемых территорий. В связи с этим приходится прибегать к особенно выверенной степени безопасности: провозить ребятишек на бронемашинах, гражданских автомобилях. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявила вице-спикер Госдумы, бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Кузнецова рассказала, почему на автобусах с украинскими беженцами не пишут "Дети". Видео © LiFE

"Если ты на автобусе напишешь "Дети", скорее всего, прилетит точно. <...> То есть <...> эти территории украинские, там, где жили дети не с российскими паспортами, они — граждане Украины вместе с родителями. То есть они бьют по своим же. А <...> закон седьмого рукопожатия? Ты везде найдёшь своего родственника или знакомого, а там-то, скорее всего, чьи-то родные", — сказала Кузнецова.

Парламентарий рассказала, что, вопреки логике, приходится скрывать, что в транспорте дети, чтобы они не становились мишенью. По её словам, разрабатываются разные способы провезти решивших уехать с обстреливаемых территорий, не обнаруживая их — один раз вывезти в бронемашинах, в следующий — в гражданских авто и не колоннами. Кузнецова подчеркнула, что всё это при том, что существуют международные нормы, поддерживающие защиту беженцев. Вице-спикер призвала разработать свои платформы и механизмы, которые бы позволили противостоять произволу и вседозволенности киевского режима. Со стороны России соблюдаются все правовые нормы — на каждого ребёнка перед отъездом оформляются все документы, все страховки. На российской территории, добавила она, желающие сразу берут гражданство РФ.

"Это вообще всё просто попрано, на всё отписались. А нам пытается международное сообщество что-то предъявить, что мы что-то нарушили. <...> У меня ощущение, что совершенно, как говорится, пытаются завязать нам руки за спиной и пытаются заткнуть рот и вести с нами диалог. <...> Это тоже защита Родины, это тоже фронт. Нам нужны инструменты для этого сражения", — подчеркнула Кузнецова.

Полную версию выпуска смотрите по ссылке.