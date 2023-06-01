СМИ узнали о планах Амстердама закупить для Киева десятки "Леопардов"
NOS: Власти Нидерландов хотят закупить десятки танков Leopard 1 для Украины
Нидерландские власти намерены приобрести десятки немецких танков Leopard 1 для последующих поставок Киеву, сообщает телеканал NOS со ссылкой на источники в Гааге.
При этом собеседник издания отметил, что для отправки танков украинцам Амстердам хочет воспользоваться услугами швейцарской компании, но такая сделка потребует одобрения властей Швейцарии, которые хотят "оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно".
Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по обучению лётчиков ВСУ на F-16. Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что в скором времени его коллеги из этих двух стран будут взаимодействовать с Вашингтоном и другими союзниками при разработке плана подготовки, куда уже предложили внести свой вклад Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
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