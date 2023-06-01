СМИ узнали о планах Амстердама закупить для Киева десятки "Леопардов"

При этом собеседник издания отметил, что для отправки танков украинцам Амстердам хочет воспользоваться услугами швейцарской компании, но такая сделка потребует одобрения властей Швейцарии, которые хотят "оставаться в стороне от конфликта с Россией, насколько это возможно".

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания возглавят коалицию по обучению лётчиков ВСУ на F-16. Шеф Пентагона Ллойд Остин отметил, что в скором времени его коллеги из этих двух стран будут взаимодействовать с Вашингтоном и другими союзниками при разработке плана подготовки, куда уже предложили внести свой вклад Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.