Дуэйн Джонсон вернётся к роли Хоббса в спин-оффе "Форсажа"

Американский актёр Дуэйн Скала Джонсон планирует сняться в спин-оффе "Форсажа", вернувшись в "семью" Доминика Торетто. Более того, это будет сольный фильм, в котором он снова сыграет экс-агента Люка Хоббса. Новый проект анонсировала киностудия Universal Pictures.

Проект пока не имеет официального прокатного названия. Сценаристом выступил Крис Морган, который много лет является одним из авторов "Форсажа". Вокруг чего будут разворачиваться события фильма, не сообщается. Однако известно, что этот фильм будет связующим звеном между сериями "Форсаж-10" и "Форсаж-10: часть 2", которая выйдет в 2025 году.

Джонсон в соцсетях обратился к поклонникам, заявив, что его поразила их реакция на его появление в "Форсаже-10" после финальных титров всё в той же роли Люка Хоббса. Также он подтвердил информацию о съёмках в спин-оффе.