"18 мне уже": Про группу "Руки вверх!" снимут художественный фильм

В скором времени российские зрители смогут увидеть полнометражный художественный фильм о звёздах девяностых и нулевых, поп-группе "Руки вверх!", пишет газета "Ведомости", ссылаясь на представителя студии Yellow, Black & White.

Заявка на финансирование картины уже подана в Фонд кино. Сценарий для фильма писали Сергей Калужанов ("Время первых", "Мира", "Мажор") и Михаил Погосов. Режиссёром выступит постановщик из Казахстана Аскар Узабаев, работавший над фильмами "Счастье", "Коктейль для звезды". Каким будет актёрский состав и когда выйдет кинокартина, неизвестно.