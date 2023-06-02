"18 мне уже": Про группу "Руки вверх!" снимут художественный фильм
"Ведомости": Про группу "Руки вверх!" будет снят художественный фильм
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
В скором времени российские зрители смогут увидеть полнометражный художественный фильм о звёздах девяностых и нулевых, поп-группе "Руки вверх!", пишет газета "Ведомости", ссылаясь на представителя студии Yellow, Black & White.
Заявка на финансирование картины уже подана в Фонд кино. Сценарий для фильма писали Сергей Калужанов ("Время первых", "Мира", "Мажор") и Михаил Погосов. Режиссёром выступит постановщик из Казахстана Аскар Узабаев, работавший над фильмами "Счастье", "Коктейль для звезды". Каким будет актёрский состав и когда выйдет кинокартина, неизвестно.
Ранее кинокритик Сергей Сычёв рассказал, чем сериал "Король и Шут" будет отличаться от фильма Кирилла Серебренникова "Лето".