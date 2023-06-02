Россия осталась в топ-10 торговых партнёров Евросоюза вопреки санкциям

Несмотря на всевозможные пакеты антироссийских санкций Евросоюза, Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнёров ЕС. Об этом свидетельствуют итоги I квартала 2023 года, на которые обратила внимание газета "Известия".

"Объём взаимной торговли составил €258,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. При этом еэсовско-российская торговля в течение прошлого года демонстрировала рост исключительно за счёт наращивания российских поставок в Европу", — цитирует газета постпредство РФ при Евросоюзе.

По итогам января-марта Россия заняла девятое место "среди крупнейших контрагентов Евросоюза". До этого у Москвы была пятая позиция, а впереди шли США, Китай, Великобритания и Швейцария. Дипломаты указали на то, что снижение объёма сотрудничества началось по инициативе Евросоюза.