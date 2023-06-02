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2 июня, 01:17

Россия осталась в топ-10 торговых партнёров Евросоюза вопреки санкциям

"Известия": РФ осталась в десятке крупнейших торговых партнёров ЕС, вопреки санкциям

Несмотря на всевозможные пакеты антироссийских санкций Евросоюза, Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнёров ЕС. Об этом свидетельствуют итоги I квартала 2023 года, на которые обратила внимание газета "Известия".

"Объём взаимной торговли составил €258,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 2,3%. При этом еэсовско-российская торговля в течение прошлого года демонстрировала рост исключительно за счёт наращивания российских поставок в Европу", — цитирует газета постпредство РФ при Евросоюзе.

По итогам января-марта Россия заняла девятое место "среди крупнейших контрагентов Евросоюза". До этого у Москвы была пятая позиция, а впереди шли США, Китай, Великобритания и Швейцария. Дипломаты указали на то, что снижение объёма сотрудничества началось по инициативе Евросоюза.

Ещё одна страна ЕС начала блокировать антироссийские санкции

Ещё одна страна ЕС начала блокировать антироссийские санкции

Ранее Лайф писал, что Боррель отказался от попыток принудить Индию к санкциям против России. Одновременно он обещал со стороны Евросоюза анализировать свой импорт нефтепродуктов из республики.

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Арина Родионова
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