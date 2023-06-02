"Мне не нужен билет": Боня раскрыла секрет попадания на фестиваль в Каннах

Появление светской львицы Виктории Бони на Каннском кинофестивале в этом году вызвало множество вопросов у пользователей Сети. Многие негодовали и не понимали, как она туда попала, а другие и вовсе уличали её в покупке билета. В интервью блогеру Сергею Косенко она рассказала, как всё-таки оказалась на ковровой дорожке.

Девушка рассказала, что впервые посетила мероприятие 12 лет назад, когда работала на радио. Тогда её аккредитовали как журналиста для посещения фестиваля. И теперь Боня утверждает, что с тех пор она стала узнаваемым лицом на ковровой дорожке и никакое приглашение ей не нужно.

"Меня аккредитовали на фестиваль как журналиста. Пришла в красивом платье, меня никто не знал, но фотографировали. Сейчас мне не нужно покупать билет, потому что у меня есть партнёрские отношения с иностранными брендами и я хожу в их нарядах в Канне и других местах много лет по их приглашениям", — поделилась Боня.

Боня также рассказала на примере опыта знакомых, что вокруг фестиваля много лжепродавцов билетов, которые берут деньги заранее, а затем исчезают. Она посоветовала наивным не поддаваться на удочки мошенников. А хейтерам рекомендовала не завидовать ей. По её словам, залогом её появления на красных дорожках стали её многолетние связи.

"Меня представляют за границей как российскую модель и телеведущую. И в этом году был красивый выход и необычный образ", — заключила ведущая.