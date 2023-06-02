В России предложили запретить людям с двойным гражданством спонсировать партии

Людям с двойным гражданством следует запретить спонсировать политические партии в России. С таким предложением к главе Совфеда Валентине Матвиенко обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT со ссылкой на копию письма.

По словам политолога, в последние годы Россия уже приняла ряд мер, ограничивающих внешнее вмешательство в политику страны. На данный момент статья закона "О политических партиях" запрещает финансировать партии иностранных граждан и иноагентов, зарубежные организации, российские организации с определённой долей иностранного участия в уставном капитале и так далее. Однако же, о запрете для граждан с двойным гражданством речи не идёт, подчеркнул Орлов.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части ограничения права лиц с двойным гражданством выступать в качестве жертвователей средств в адрес политических партий", — говорится в тексте письма.