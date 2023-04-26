Совет Федерации одобрил базовый закон "О гражданстве"
Члены Совета Федерации на пленарном заседании в среду одобрили базовый закон "О гражданстве", который сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами. В частности, документ предусматривает возможность упрощённого получения российского паспорта иностранцами, заключившими контракт о службе в наших вооружённых силах не менее чем на год.
В документе оговорено, что наличие у российского гражданина двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из страны или выдачи иностранному государству. А при подаче заявления о приёме в гражданство России иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру дактилоскопии.
Вместе с тем закон расширяет перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение российского гражданства. Речь идёт о преступлениях против национальной безопасности страны, дискредитации Российской армии или нарушении территориальной целостности государства. Решение о прекращении гражданства в таких случаях планируется выносить вне зависимости от времени совершения преступления.
Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте". А в Минцифры недавно предложили приравнять предъявление россиянами документов через приложение "Госуслуги" к предъявлению их оригиналов. Даже если речь идёт о паспорте.
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