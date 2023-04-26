КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 10:37

Совет Федерации одобрил базовый закон "О гражданстве"

Члены Совета Федерации на пленарном заседании в среду одобрили базовый закон "О гражданстве", который сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами. В частности, документ предусматривает возможность упрощённого получения российского паспорта иностранцами, заключившими контракт о службе в наших вооружённых силах не менее чем на год.

Кто сможет получить пробный электронный паспорт гражданина РФ уже в мае

Кто сможет получить пробный электронный паспорт гражданина РФ уже в мае

В документе оговорено, что наличие у российского гражданина двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из страны или выдачи иностранному государству. А при подаче заявления о приёме в гражданство России иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру дактилоскопии.

Вместе с тем закон расширяет перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение российского гражданства. Речь идёт о преступлениях против национальной безопасности страны, дискредитации Российской армии или нарушении территориальной целостности государства. Решение о прекращении гражданства в таких случаях планируется выносить вне зависимости от времени совершения преступления.

За год вдвое больше россиян стали гордиться своим гражданством

За год вдвое больше россиян стали гордиться своим гражданством

Ранее Лайф писал о том, что президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа о "цифровом паспорте". А в Минцифры недавно предложили приравнять предъявление россиянами документов через приложение "Госуслуги" к предъявлению их оригиналов. Даже если речь идёт о паспорте.

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Марина Калегина
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