Совет Федерации одобрил базовый закон "О гражданстве"

Члены Совета Федерации на пленарном заседании в среду одобрили базовый закон "О гражданстве", который сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при их признании российскими гражданами. В частности, документ предусматривает возможность упрощённого получения российского паспорта иностранцами, заключившими контракт о службе в наших вооружённых силах не менее чем на год.

В документе оговорено, что наличие у российского гражданина двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из страны или выдачи иностранному государству. А при подаче заявления о приёме в гражданство России иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру дактилоскопии.