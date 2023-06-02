Дроны атаковали газовую и нефтяную станции в Смоленской области

Беспилотники в ночь на пятницу, 2 июня, атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Об этом сообщает SHOТ.

Последствия атаки дронов на Смоленскую область. Фото © Telegram / Василий Анохин

Первый взрыв произошёл на газораспределительной станции в Смоленском районе. В результате частично повреждено административное здание цеха № 3, пожара не последовало, пострадавших нет. В данный момент специалисты обследуют газопровод на предмет повреждений. На месте детонации обнаружена воронка размером метр на полтора и части БПЛА.

Второй взрыв прогремел на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. Повреждена водяная ёмкость пожаротушения объёмом около 100 кубических метров. Предварительно, пострадавших и возгорания не было. Охранник обнаружил воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров.

Врио губернатора региона Василий Анохин подтвердил информацию об атаке.

"Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересне Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет", — написал Анохин в своём телеграм-канале.

По его словам, критических повреждений и пожаров тоже нет, оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.