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2 июня, 05:32

Дроны атаковали газовую и нефтяную станции в Смоленской области

SHOT: БПЛА атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции под Смоленском

<p>Обломок дрона, атаковавшего Смоленскую область. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/anohin67/233" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василий Анохин</a></p>

Обломок дрона, атаковавшего Смоленскую область. Обложка © Telegram / Василий Анохин

Беспилотники в ночь на пятницу, 2 июня, атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Об этом сообщает SHOТ.

Последствия атаки дронов на Смоленскую область. Фото © Telegram / Василий Анохин

Последствия атаки дронов на Смоленскую область. Фото © Telegram / Василий Анохин

Первый взрыв произошёл на газораспределительной станции в Смоленском районе. В результате частично повреждено административное здание цеха № 3, пожара не последовало, пострадавших нет. В данный момент специалисты обследуют газопровод на предмет повреждений. На месте детонации обнаружена воронка размером метр на полтора и части БПЛА.

Второй взрыв прогремел на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. Повреждена водяная ёмкость пожаротушения объёмом около 100 кубических метров. Предварительно, пострадавших и возгорания не было. Охранник обнаружил воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров.

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Врио губернатора региона Василий Анохин подтвердил информацию об атаке.

"Сегодня около трёх часов ночи в деревне Пересне Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет", — написал Анохин в своём телеграм-канале.

По его словам, критических повреждений и пожаров тоже нет, оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.

Ранее Лайф сообщал, что беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. После падения дрона возгорания не произошло, повреждений и пострадавших нет.

Никита Никонов
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