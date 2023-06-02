Неопознанный объект упал и взорвался в лесу в Калужской области

В Калужской области упал и взорвался неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло в лесу в Кировском районе. В результате взрыва никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Владислав Шапша.

"Сегодня в 6:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. <...> Объекты экономики и жилые дома не повреждены", — написал он в своём телеграм-канале.