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2 июня, 05:47

Неопознанный объект упал и взорвался в лесу в Калужской области

В Калужской области упал и взорвался неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло в лесу в Кировском районе. В результате взрыва никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Владислав Шапша.

"Сегодня в 6:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. <...> Объекты экономики и жилые дома не повреждены", — написал он в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что беспилотники атаковали газовую и нефтяную станции в Смоленской области. В результате действий украинской стороны произошло два взрыва. Первый прогремел на газораспределительной станции в Смоленском районе, а второй — на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. Есть повреждения.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Николь Вербер
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