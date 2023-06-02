Неопознанный объект упал и взорвался в лесу в Калужской области
В Калужской области упал и взорвался неопознанный летательный аппарат. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, всё произошло в лесу в Кировском районе. В результате взрыва никто не пострадал. Информацию об инциденте подтвердил глава региона Владислав Шапша.
"Сегодня в 6:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. <...> Объекты экономики и жилые дома не повреждены", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что беспилотники атаковали газовую и нефтяную станции в Смоленской области. В результате действий украинской стороны произошло два взрыва. Первый прогремел на газораспределительной станции в Смоленском районе, а второй — на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в Починковском районе. Есть повреждения.
ТАСС / Михаил Джапаридзе