Пропавшую без вести воспитательницу детсада нашли зарезанной в Петербурге
В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело воспитательницы детсада, которая считалась без вести пропавшей, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
По его данным, сообщение в полицию об обнаружении тела поступило вечером 1 июня. Прибывшие на место правоохранители увидели на лестничной площадке 12-го этажа заколотую 46-летнюю воспитательницу детсада. Тело направлено в морг для установления причины смерти. При этом, по данным журналистов, полицейские изъяли два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, полимерную колбу и сумку.
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