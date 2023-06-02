Пропавшую без вести воспитательницу детсада нашли зарезанной в Петербурге

По его данным, сообщение в полицию об обнаружении тела поступило вечером 1 июня. Прибывшие на место правоохранители увидели на лестничной площадке 12-го этажа заколотую 46-летнюю воспитательницу детсада. Тело направлено в морг для установления причины смерти. При этом, по данным журналистов, полицейские изъяли два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, полимерную колбу и сумку.