Вынесен приговор экс-депутату, изнасиловавшему племянницу жены на Алтае

Бывший депутат Государственного собрания Республики Алтай получил восемь с половиной лет колонии за изнасилование племянницы жены. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 48-летний парламентарий совершил преступление в 2019 году в Барнауле. На тот момент девочке было 14 лет. Причём рассказать о том, что с ней сделал взрослый мужчина, она осмелилась только спустя два года. В итоге экс-депутата признали виновным по статьям об изнасиловании ребёнка и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

"Подсудимому [назначено] наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права занимать определённые должности сроком на пять лет и ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении ведомства.