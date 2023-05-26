Насильник и убийца 8-летней Насти из Тюмени получил пожизненный срок

Виталий Бережной, изнасиловавший и убивший 8-летнюю девочку в Тюмени в 2021 году, приговорён к пожизненному заключению. Присяжные единогласно признали его виновным. Также Бережной обязан выплатить три миллиона рублей семье погибшей школьницы.

"Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима", — сказали в суде.

Изначально дело Бережного рассматривал Тюменский областной суд, но вердикт присяжных не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Позже дело передали в Мосгорсуд.