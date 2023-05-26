Насильник и убийца 8-летней Насти из Тюмени получил пожизненный срок
Суд назначил пожизненный срок экс-сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени
Виталий Бережной, получивший пожизненное за убийство 8-летней девочки в Тюмени в 2021 году. Фото © Мосгорсуд
Виталий Бережной, изнасиловавший и убивший 8-летнюю девочку в Тюмени в 2021 году, приговорён к пожизненному заключению. Присяжные единогласно признали его виновным. Также Бережной обязан выплатить три миллиона рублей семье погибшей школьницы.
"Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима", — сказали в суде.
Изначально дело Бережного рассматривал Тюменский областной суд, но вердикт присяжных не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Позже дело передали в Мосгорсуд.
Напомним, история с исчезновением 8-летней Насти потрясла всю страну в 2021 году. 30 июня девочка ушла из дома, а 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. Поиски длились больше месяца. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца: он во всём признался и ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. Виталий Бережной оказался экс-помощником участкового, был владельцем домашнего детсада, а до ареста работал мастером на мебельной фабрике.