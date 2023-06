Стало известно первое название хита Queen "Богемская рапсодия"

По данным издания, страницу нашли в вещах Меркьюри, где также были мебель, сценические костюмы и черновики других песен группы, в том числе Somebody to Love, We Are the Champions и Killer Queen. В 1976 году артист заявлял, что на ранних стадиях написания "Богемской рапсодии" "почти отверг её, но потом она разрослась". Стоимость черновиков Меркьюри оценивается в 1,2 миллиона фунтов.