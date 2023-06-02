Стало известно первое название хита Queen "Богемская рапсодия"

Хит британской рок-группы Queen "Богемская рапсодия" изначально носил другое название. Черновик песни, который будет выставлен на аукцион Sotheby's, раскрыл рабочее наименование, неизвестное ранее ни фанатам, ни экспертам. Об этом сообщает New York Times.

"Ранний набросок песни Фредди Меркьюри, фронтмена Queen, предполагает, что он когда-то рассматривал возможность дать гимну другое название — "Монгольская рапсодия", — говорится в публикации.

На одной из 15 страниц набросков рок-оперы Меркьюри написал слова "Монгольская рапсодия", но зачеркнул первое слово и добавил сверху "Богемская". Эта страница будет выставлена в Нью-Йорке до 8 июня. Специалист по книгам и рукописям Sotheby's Габриэль Хитон ранее подчёркивал, что черновики показали, как Меркьюри играл с текстами при написании песен, меняя местами слова с похожими звуками.

По данным издания, страницу нашли в вещах Меркьюри, где также были мебель, сценические костюмы и черновики других песен группы, в том числе Somebody to Love, We Are the Champions и Killer Queen. В 1976 году артист заявлял, что на ранних стадиях написания "Богемской рапсодии" "почти отверг её, но потом она разрослась". Стоимость черновиков Меркьюри оценивается в 1,2 миллиона фунтов.