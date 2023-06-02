ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 08:09
8532

Столтенберг: НАТО исчерпало свои запасы боеприпасов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны блока как можно скорее увеличить свои расходы на членство в альянсе до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями. Речь об этом зашла в его интервью изданию Bloomberg.

По словам Столтенберга, страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов, из-за чего складывается "опасная ситуация".

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину. Это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", — добавил генсек альянса.

Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными
Зеленский: Надежды Киева на вступление в НАТО становятся всё более отдалёнными

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оправдал удары Украины по белгородскому городу Шебекино и недавнюю атаку беспилотников в Москве, заявив о праве Киева "защищать себя".

BannerImage

ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Марина Калегина
  • Новости
  • НАТО
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Йенс Столтенберг
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar