Столтенберг: НАТО исчерпало свои запасы боеприпасов

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны блока как можно скорее увеличить свои расходы на членство в альянсе до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями. Речь об этом зашла в его интервью изданию Bloomberg.

По словам Столтенберга, страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов, из-за чего складывается "опасная ситуация".

"Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину. Это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели", — добавил генсек альянса.