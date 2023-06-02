"Мама, я не могу встать!": Недетская давка на раздаче бесплатного мороженого на Дальнем Востоке попала на видео

Настоящей давкой обернулась раздача бесплатного мороженого в День защиты детей в Комсомольске-на-Амуре. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как несовершеннолетние падают и кричат: "Я не могу встать!"

Недетская давка на раздаче бесплатного мороженого в Хабаровском крае попала на видео © Telegram-канал Komsagram

Организатором праздничной акции выступил местный супермаркет. Пока неизвестно, следил ли кто-то за безопасностью юных любителей мороженого, пострадавших в давке. По данным kp.ru, за медицинской помощью никто из них пока не обращался. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям организатора мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в ведомстве.

Одна из очевидцев давки Мария (имя изменено) рассказала нашим коллегам из "Газеты.ru", что детям и подросткам вынесли пять коробок с мороженым, которое они начали разбирать "как бешеные". По её словам, сотрудник магазина не пытался остановить ажиотаж.

"Людей было много очень, но больше всего подростков. Одна из моих подруг подняла девочку, которая лежала в слезах, она была вся в мороженом, а по её волосам все ходили. Дети кричали из-за того, что давили, выйти из толпы было очень трудно", — рассказала жительница Комсомольска-на-Амуре.