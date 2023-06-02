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2 июня, 09:49

Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

Артём Дзюба заявил, что верит во всё, в том числе и в реинкарнацию

<p>Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба заявил, что верит во всё. Исключением не стала и реинкарнация. Об этом он сказал в беседе с порталом "РБ Спорт".

"Я во всё верю!" — ответил спортсмен на вопрос корреспондента, верит ли он в реинкарнацию.

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Ранее "Локомотив" продлил с Дзюбой контракт. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления ещё на год.

Светлана Оперук
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