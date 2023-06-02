Дзюба признался, что верит в реинкарнацию

Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба заявил, что верит во всё. Исключением не стала и реинкарнация. Об этом он сказал в беседе с порталом "РБ Спорт".

"Я во всё верю!" — ответил спортсмен на вопрос корреспондента, верит ли он в реинкарнацию.