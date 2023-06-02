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2 июня, 09:48

В Южно-Сахалинске нашли достойную замену Земфире

Арт с российским военным появился вместо граффити с Земфирой в Южно-Сахалинске

Изображение российского военного, держащего на руках ребёнка, появилось на месте ранее закрашенного граффити с Земфирой в Южно-Сахалинске. Об этом РИА "Новости" сообщил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

Новый арт на месте закрашенного граффити. Фото © Telegram-канал Александра Шарифулина

Новый арт на месте закрашенного граффити. Фото © Telegram-канал Александра Шарифулина

"Островные художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Работа заняла несколько дней, и завершить её удалось ко Дню защиты детей", — рассказал Шарифулин.

Граффити с Земфирой коммунальные службы закрасили в конце марта, после того как к этому призвал Шарифулин. Новое изображение на трансформаторной будке обсудили в администрации города. В обсуждении принимали участие жители города, приглашённые специалисты и сам депутат.

Закрашенное граффити с Земфирой. Фото © Telegram-канал Александра Шарифулина

Закрашенное граффити с Земфирой. Фото © Telegram-канал Александра Шарифулина

Документы Земфиры о французском гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

Документы Земфиры о французском гражданстве исчезли с сайта суда Парижа

До того как граффити закрасили коммунальщики, неизвестные добавили к изображению опальной певицы приписку о том, что та не имеет Родины. Автор оригинального арта Олег Кайбышев прокомментировал этот инцидент, сказав, что не считает это вандализмом.

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Telegram / Земфира

Юрий Лысенко
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