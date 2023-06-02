"Ценнейший дар природы": Врач объяснил, как с помощью масла пихты избавиться от кашля

Пихтовое масло, применяемое в косметологии, парфюмерии и медицине, обладает противопростудными свойствами, которые помогают облегчить дыхание и устранить кашель. Об этом в своём телеграм-канале рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

"Эфирное масло пихты обладает противовоспалительными свойствами, облегчает дыхание, устраняет кашель, помогает в отделении мокроты, снимает воспаление органов дыхания, оптимизируя кровообращение в лёгких", — отметил специалист.

Для восстановления защитных сил организма остеопат рекомендует применять пихтовые аромакулоны (две-три капли). А при посещении бани можно добавить несколько капель масла на литровый ковш воды для плескания на каменку — целебный пар окажет благотворное влияние на дыхательную систему, объяснил врач. Кроме того, масло пихты можно использовать как противовоспалительное средство в массажных смесях из расчёта пять-шесть капель на 15 граммов базового масла.

"Можно добавлять в тёплую воду во время принятия ванны. Для этого предварительно нужно пять-десять капель растворить в одной столовой ложке эмульгатора (соль, молоко, мёд, сода, сливки и др.). После принятия ванны лучше не ополаскиваться, а сразу насухо обтереться полотенцем", — поделился эксперт ещё одним полезным способом использования пихтового масла.

Доктор добавил, что также при кашле эффективны ингаляции. Ультразвуковые ингаляции можно проводить и для лечения бронхиальной астмы. Животов подчеркнул, что ароматические масла — это ценнейший дар природы и им нужно пользоваться.