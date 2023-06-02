В Бердянске прозвучало несколько взрывов, работает ПВО

Система ПВО в городе Бердянске Запорожской области в эти минуты отражает ракетную атаку со стороны украинской армии. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя несколько громких взрывов, которые прозвучали в городе около получаса назад.

"В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ плюс работа ПВО", — отметил Рогов.

Он уточнил, что в Бердянске обстрелян морской порт, но жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.