В Швеции родителям восемь раз подряд отказали в праве назвать малыша в честь президента России Владимира Путина. Энн и Ронни из деревни Хисхульт не могут решить этот вопрос с 2021 года, но не сдаются, сообщает издание Bild.

"Наш малыш хочет [сам] решать, всё должно делаться по его воле. Когда вы встречаетесь с ним, вы сразу видите: этот малыш — просто вылитый Путин!" — сказали родители.

В детском саду малыша записали как Николая, но мать написала на шкафчике настоящее имя сына. Родственники солидарны с родителями, поэтому тоже называют ребёнка Путиным. Дать официальное имя мальчику отказываются сотрудники загса и местные власти. Тем не менее Энн и Ронни собираются продолжить бороться за право назвать сына так, как они хотят. Семейная пара в ближайшее время намерена подать уже девятое заявление, но в этот раз было решено сделать имя более шведским по звучанию: "Путтин". По мнению родителей, если ребёнку не понравится, то он потом сможет изменить его. Указывается, что украинский кризис не повлиял на намерение семьи.