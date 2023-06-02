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2 июня, 10:10

Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в Красноярске

<p>Обложка © <a href="http://duma.gov.ru/news/57242/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Государственной думы РФ</a></p>

Обложка © Сайт Государственной думы РФ

Похороны депутата Госдумы Виктора Зубарева пройдут 3 июня на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщает RT.

"Прощание <...> состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года", — говорится в публикации.

Отпевание состоится в Свято-Успенском мужском монастыре, Зубарева похоронят на Аллее Славы. Сегодня в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве прошло прощание с парламентарием.

"У него было большое доброе сердце. <...> Его жизнь связана с Красноярским краем, где он родился, получил профессию инженера, начал работать по специальности, затем его избрали депутатом городского совета, потом краевого законодательного собрания", — отметил на церемонии председатель ГД Вячеслав Володин.

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Лайф напоминает, что Виктор Зубарев скончался в среду ночью в возрасте 62 лет. Депутат представлял в Госдуме Красноярский край на протяжении четырёх последних созывов. Входил во фракцию "Единая Россия", также являлся членом Комитета ГД по бюджету и налогам.

Ирина Фальке
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