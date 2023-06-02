Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в Красноярске
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Похороны депутата Госдумы Виктора Зубарева пройдут 3 июня на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщает RT.
"Прощание <...> состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года", — говорится в публикации.
Отпевание состоится в Свято-Успенском мужском монастыре, Зубарева похоронят на Аллее Славы. Сегодня в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве прошло прощание с парламентарием.
"У него было большое доброе сердце. <...> Его жизнь связана с Красноярским краем, где он родился, получил профессию инженера, начал работать по специальности, затем его избрали депутатом городского совета, потом краевого законодательного собрания", — отметил на церемонии председатель ГД Вячеслав Володин.
Лайф напоминает, что Виктор Зубарев скончался в среду ночью в возрасте 62 лет. Депутат представлял в Госдуме Красноярский край на протяжении четырёх последних созывов. Входил во фракцию "Единая Россия", также являлся членом Комитета ГД по бюджету и налогам.