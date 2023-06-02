Депутат Госдумы Виктор Зубарев будет похоронен в Красноярске

Похороны депутата Госдумы Виктора Зубарева пройдут 3 июня на кладбище "Бадалык" в Красноярске, сообщает RT.

"Прощание <...> состоится в Красноярске в субботу, 3 июня 2023 года", — говорится в публикации.

Отпевание состоится в Свято-Успенском мужском монастыре, Зубарева похоронят на Аллее Славы. Сегодня в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве прошло прощание с парламентарием.

"У него было большое доброе сердце. <...> Его жизнь связана с Красноярским краем, где он родился, получил профессию инженера, начал работать по специальности, затем его избрали депутатом городского совета, потом краевого законодательного собрания", — отметил на церемонии председатель ГД Вячеслав Володин.