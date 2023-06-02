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2 июня, 10:33

Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг Roland Garros, обыграв американку Стирнс

<p>Теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena</p>

Теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena

Россиянка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros. В третьем раунде Касаткина за 55 минут обыграла американку Пейтон Стирнс.

"Браво, Даша! Касаткина уверенно вышла в 1/4 финала "Ролан Гаррос". В третьем круге без особых проблем разобралась с американкой Пейтон Стирнс, повесив сопернице "баранку" в первом сете и отдав только один гейм во втором: 6:0, 6:1", — сообщает портал "Чемпионат".

В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

В третий круг "Ролан Гаррос" пробилась 16-летняя россиянка

Ранее Лайф рассказывал, что Касаткина, Самсонова и Потапова вышли во второй круг "Ролан Гаррос", стартовавшего в Париже.

Ирина Фальке
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