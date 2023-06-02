Задачка Мишустина поставила в тупик учащихся технопарка в Сарове

Премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся технопарка "Кванториум Саров" в Нижегородской области несколько задач. Видео про то, как ученики решали их, опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Правительства РФ.

Мишустин задал учащимся технопарка "Кванториум Саров" задачки. Видео © Telegram / Правительство России

"Банка ёмкостью V, рядом амёба... Каждую минуту амёба делится на две такие же амёбы. Что важно, что и объём их, и ёмкость одинаковы, то есть одна минута — одна амёба, две минуты — две такие же амёбы, три минуты — сколько?" — спросил Мишустин.

Ученики дали правильный ответ на вопрос — четыре, за что премьер похвалил их и спросил, как такая последовательность называется. Главе правительства сказали, что геометрическая прогрессия. После этого Мишустин задал вторую задачу, но уже сложнее — учащиеся найти ответ не смогли. В её условиях дан X в степени X до бесконечности, равный натуральному числу N. В результате премьер попросил учеников прислать ему ответ задачки, когда они смогут решить её.