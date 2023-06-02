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Регион
Опубликовано 2 июня 2023, 11:09
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Милонов получил травму в зоне специальной военной операции

Милонов рассказал, что получил лёгкую травму ахиллова сухожилия в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости, что повредил ахиллово сухожилие, но травма не очень серьёзная.

"Это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально всё", рассказал Милонов.

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Напомним, что Виталий Милонов отправился в зону СВО в октябре. Недавно он рассказывал о причинах, которые подвигли его на такое решение.

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Юрий Лысенко
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