Милонов получил травму в зоне специальной военной операции
Милонов рассказал, что получил лёгкую травму ахиллова сухожилия в зоне СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости, что повредил ахиллово сухожилие, но травма не очень серьёзная.
"Это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально всё", — рассказал Милонов.
Напомним, что Виталий Милонов отправился в зону СВО в октябре. Недавно он рассказывал о причинах, которые подвигли его на такое решение.
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