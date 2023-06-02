Милонов получил травму в зоне специальной военной операции

Депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости , что повредил ахиллово сухожилие, но травма не очень серьёзная.

Напомним, что Виталий Милонов отправился в зону СВО в октябре. Недавно он рассказывал о причинах, которые подвигли его на такое решение.