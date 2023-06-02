Регион

Уведомления отключены

2 июня, 11:09

Милонов получил травму в зоне специальной военной операции

Милонов рассказал, что получил лёгкую травму ахиллова сухожилия в зоне СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости, что повредил ахиллово сухожилие, но травма не очень серьёзная.

"Это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально всё", рассказал Милонов.

"Бес в жёлтых штанишках": Милонов назвал Галкина свиньёй и призвал стереть его как гражданина РФ

"Бес в жёлтых штанишках": Милонов назвал Галкина свиньёй и призвал стереть его как гражданина РФ

Напомним, что Виталий Милонов отправился в зону СВО в октябре. Недавно он рассказывал о причинах, которые подвигли его на такое решение.

Обложка ©

Telegram / Виталий Милонов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров