Китаец потерял работу из-за того, что по три часа сидел в туалете

В Китае работодатель уволил сотрудника, проводившего в туалете от трёх до шести часов в день из-за пережитой операции. Об этом пишет шанхайская газета Laodong Daily.

Начальник фиксировал временные промежутки, когда работник отлучался со своего места. Записи велись с июля по сентябрь в 2015 году. Выяснилось, что только за одну неделю сентября мужчина уходил в туалет 22 раза за весь период, при этом каждый раз его не было от 47 до 196 минут.

Увольняя сотрудника, отдел кадров сослался на правила для персонала, где прописан запрет на опоздания, отгулы и ранний уход с работы. Однако мужчина возмутился и подал в суд. Дело дошло до высшей инстанции в муниципалитете Тяньцзинь. Судья отказал работнику в иске, пояснив, что такие вынужденные перерывы не являются разумными и не соответствуют физиологическим потребностям человека.