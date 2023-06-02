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2 июня, 11:54

Мизулина заявила, что Украина вовлекает российских детей в сватинг

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что украинская сторона вовлекает российских детей в лжеминирование — сватинг, чтобы посеять панику в нашем обществе. Лайф публикует видео с пресс-конференции.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что Украина вовлекает российских детей в сватинг. Видео © LIFE

Мизулина пояснила, что звонки о якобы минировании поступают в школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты. По её словам, большинство "минёров" находятся на Украине, они также создают в Сети сообщества, куда активно привлекают подростков из России для выполнения сватинг-заданий.

"Очень сложно устанавливать организаторов этих кампаний, потому что они используют различные средства, чтобы быть анонимными, и используют эти средства профессионально, а для этого требуются серьёзные денежные вложения, чтобы оставаться анонимными", уточнила она.

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Также Мизулина сообщила, что никакого снисхождения к иностранным агентам не будет. По её словам, российские площадки для них закрыты, поэтому их дорога — на Запад, к кураторам.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Татьяна Миссуми
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