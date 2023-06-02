Мизулина заявила, что Украина вовлекает российских детей в сватинг

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что украинская сторона вовлекает российских детей в лжеминирование — сватинг, чтобы посеять панику в нашем обществе. Лайф публикует видео с пресс-конференции.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что Украина вовлекает российских детей в сватинг. Видео © LIFE

Мизулина пояснила, что звонки о якобы минировании поступают в школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты. По её словам, большинство "минёров" находятся на Украине, они также создают в Сети сообщества, куда активно привлекают подростков из России для выполнения сватинг-заданий.

"Очень сложно устанавливать организаторов этих кампаний, потому что они используют различные средства, чтобы быть анонимными, и используют эти средства профессионально, а для этого требуются серьёзные денежные вложения, чтобы оставаться анонимными", — уточнила она.