Мизулина заявила, что Украина вовлекает российских детей в сватинг
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что украинская сторона вовлекает российских детей в лжеминирование — сватинг, чтобы посеять панику в нашем обществе. Лайф публикует видео с пресс-конференции.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что Украина вовлекает российских детей в сватинг. Видео © LIFE
Мизулина пояснила, что звонки о якобы минировании поступают в школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты. По её словам, большинство "минёров" находятся на Украине, они также создают в Сети сообщества, куда активно привлекают подростков из России для выполнения сватинг-заданий.
"Очень сложно устанавливать организаторов этих кампаний, потому что они используют различные средства, чтобы быть анонимными, и используют эти средства профессионально, а для этого требуются серьёзные денежные вложения, чтобы оставаться анонимными", — уточнила она.
Также Мизулина сообщила, что никакого снисхождения к иностранным агентам не будет. По её словам, российские площадки для них закрыты, поэтому их дорога — на Запад, к кураторам.
ТАСС / Владимир Гердо