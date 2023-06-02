Песков: РФ изучает экономический опыт Китая, но нет речи о слепом копировании

Россия изучает опыт развития экономик разных государств, однако речи о слепом копировании быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что Россия стала учитывать китайские принципы управления экономикой.

"Учитывать опыт любых стран необходимо. И опыт экономического макроменеджмента и микроменеджмента, естественно, нужно изучать во всех странах. Опыт долгосрочного планирования был и у Советского Союза. Но, безусловно, этот опыт нужно адаптировать к текущему моменту и к особенностям нашей страны. Здесь не может быть и речи о слепом копировании", — сказал представитель Кремля журналистам.

Говоря об опыте развития экономики КНР, пресс-секретарь главы государства отметил, что он заслуживает "самого глубокого и пристального изучения", поскольку Китай уже на протяжении многих лет демонстрирует наиболее быстрые темпы роста и по многим показателям является лидирующим государством.