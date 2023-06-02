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2 июня, 12:35

ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Куйбышевском районе Донецка

Вооружённые силы Украины обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, в результате атаки произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела посёлка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", — написал он в "Телеграме".

Также один из снарядов ударил рядом с больницей № 21, добавил Кулемзин. Другие подробности и масштаб повреждений уточняются.

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Вчера, 1 июня, перед зданием администрации Киевского района в Донецке украинский снаряд упал на детскую площадку. В результате инцидента пострадала женщина.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Ирина Фальке
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