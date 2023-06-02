ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Куйбышевском районе Донецка

Вооружённые силы Украины обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, в результате атаки произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела посёлка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", — написал он в "Телеграме".

Также один из снарядов ударил рядом с больницей № 21, добавил Кулемзин. Другие подробности и масштаб повреждений уточняются.