ВСУ ударили по жилому многоквартирному дому в Куйбышевском районе Донецка
Вооружённые силы Украины обстреляли многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка, в результате атаки произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела посёлка шахты "Октябрьский рудник" в Куйбышевском районе произошло прямое попадание в многоквартирный дом с последующим возгоранием", — написал он в "Телеграме".
Также один из снарядов ударил рядом с больницей № 21, добавил Кулемзин. Другие подробности и масштаб повреждений уточняются.
Вчера, 1 июня, перед зданием администрации Киевского района в Донецке украинский снаряд упал на детскую площадку. В результате инцидента пострадала женщина.
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